Ceará recusa proposta de clube da Ucrânia por David Ricardo após julgar valor baixo

Desde 2022 em Porangabuçu, David acumula 78 jogos com a camisa alvinegro, marcando cinco gols e uma assistência. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste 2023 e do Campeonato Cearense 2024

No entanto, o Vovô considerou o valor de R$ 5 milhões, oferecido pelos ucranianos, baixo, conforme apuração do Esportes O POVO . Para contar com David, o Alvinegro de Porangabuçu teve que desembolsar, ao todo, o valor de R$ 1 milhão , para ter 90% dos diretos econômicos. 10% ainda pertencem ao Fluminense-PI.

O zagueiro David Ricardo, do Ceará , segue sendo cobiçado no mercado da bola. Após clubes dos Emirados Árabes , de Portugal e até mesmo o Botafogo-RJ, foi a vez do Karpaty Lvi, da Ucrância, demonstrar interesse no futebol do defensor. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO

O piauiense de 21 anos é um dos destaques da equipe, sendo titular na maior parte do tempo. Haroldo Martins, diretor de futebol do clube, elogiou o futebol de David em entrevista ao Esportes do Povo, no dia 9 de abril. "Tecnicamente, a gente olha pro David e pensa nele como um atleta mais experiente, mas ele é muito jovem ainda. Tem um potencial absurdo. Um zagueiro de muita força, mas de boa técnica, que constrói. Isso é raro".

Carreira de David Ricardo

O zagueiro chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo junto ao Fluminense-PI. No primeiro momento, o atleta integrou o time de base do Vovô, onde logo se destacou e subiu ao profissional. Porém, a temporada abaixo do clube naquele ano, que terminaria com o rebaixamento, fez com que David Ricardo atuasse apenas seis vezes.