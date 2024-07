Ceará finaliza preparação antes de viajar para enfrentar o Paysandu

Visando o confronto contra o Paysandu, pela 15ª rodada da Série B, o Ceará encerra nesta quinta-feira, 11, a preparação para o duelo. O elenco do Vovô embarca rumo a Belém do Pará no início desta noite.

Durante a tarde da última quarta-feira, 10, o elenco realizou um treino voltado para os ajustes táticos. Sob o comando de Léo Condé, a equipe alvinegra teve maior foco no posicionamento e trabalhou pontos como a transição defensiva do time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tido como uma das prioridades de Condé, o setor defensivo do clube tem sido alvo de atenção nos treinos. Nos últimos 14 jogos, a equipe sofreu 18 gols. Além de ter finalizado um jogo sem levar gols somente em quatro oportunidades.