Ceará terá retornos e desfalques importantes para duelo contra Paysandu

Um desfalque certo para o jogo contra o Papão é Lourenço. O meio-campista está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo e não estará em campo no próximo confronto. Para isso, o comandante alvinegro precisará decidir quem será o substituto do meia. Jean Irmer, volante de origem, pode ser o escolhido para formar trio com De Lucca e Mugni.

O Ceará segue preparação visando o confronto contra o Paysandu na próxima sexta-feira, 12, em partida válida 15ª rodada da Série B 2024. Para o duelo, o técnico Léo Condé contará com retornos importantes vindo do departamento médico do clube.

O centroavante vinha sendo peça importante no esquema do antigo técnico do Vovô, Vagner Mancini, fazendo gols cruciais para a campanha do Alvinegro até então. Já o meia vive entre altos e baixos na temporada e ainda não encontrou sua melhor fase no ano, apesar de já ter atuado como titular da equipe.

O zagueiro David Ricardo, substituído na reta final da partida da última sexta-feira, 5, após choque de cabeça, retornou aos trabalhos no CT depois de dois dias de repouso, como indicado por recomendações médica, e seguirá a preparação com o restante do elenco.