Ceará enfrenta Botafogo-SP querendo espantar má fase e encerrar jejum na Série B

A partida marcará, também, o encontro inédito do treinador Guto Ferreira com a torcida do Vovô dentro da Arena Castelão. A bola rola às 21h30min desta sexta-feira, 7

Sob clima de pressão e em meio a protestos da torcida, o Ceará entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B, com a certeza de que não há margem para novos tropeços em casa. Sem vencer há quatro jogos no torneio, o Vovô quer iniciar, o quanto antes, uma campanha de recuperação para diminuir a distância do G-4.

+ Ceará oficializa contratação do zagueiro Sidnei, ex-Las Palmas



Na última quarta-feira, 4, membros da torcida organizada do Ceará, Cearamor, estiveram presentes na sede do clube e se reuniram com o elenco e a comissão técnica do Alvinegro. "Que fique registrado aqui que foi a última vez que estivemos presentes para conversar com esse elenco, foram eles que colocaram o Ceará nessa situação e são eles que vão tirar”, divulgou a torcida em comunicado nas redes sociais.

Além da pressão fora de campo, dentro dele o cenário também não é positivo. A chegada de Guto Ferreira, entretanto, traz consigo a perspectiva — e necessidade — de uma melhora imediata, o que inclui evolução de desempenho e conquista de resultados. Na 12ª colocação, o escrete preto-e-branco vê a zona de classificação à Série A distante, há oito pontos de diferença, contexto que passa muito pela campanha ruim da equipe como mandante.

Em sete jogos no Castelão, o Vovô venceu somente dois jogos. Nos demais confrontos, foram quatro derrotas e um empate, o que representa um aproveitamento de 33%, o quarto pior entre todos os times da Segundona ao lado do Tombense e Londrina, que possuem o mesmo percentual. Ciente disso, o zagueiro Lucas Dias, do Botafogo-SP, afirmou que a equipe paulista tentará “jogar a torcida contra o time (do Ceará)”, declaração que foi rebatida por Formiga, do Ceará.

“Acredito que ele não deve estar vendo os jogos. A torcida do Ceará está sempre nos apoiando. Tem, sim, a cobrança, mas geralmente acontece no final dos jogos. Durante a partida, eles sempre estão nos apoiando. O time está focado em tentar buscar o caminho das vitórias”, disse o lateral-esquerdo.

Adversário do Vovô, o Botafogo-SP encara a partida como um confronto direto. Na 8ª posição, a Pantera tem três pontos de vantagem em relação ao Ceará e vem de vitória dentro de casa contra o Guarani, em partida que marcou a estreia de Chamusca no comando do time. O treinador, inclusive, volta a encontrar o Alvinegro na atual edição da Série B, já que enfrentou a equipe cearense em uma oportunidade anterior, quando estava no Tombense — nesta ocasião, foi derrotado.



Uma curiosidade interessante é que o duelo entre Ceará e Botafogo-SP não acontecia há 21 anos. O histórico de embates dos dois times é curto, com apenas dois jogos na história, ambos vencidos pelo Alvinegro de Porangabuçu: um pela Série A de 1978 e outro na Série B de 2002. Outro detalhe é que será a primeira vez que os dois times se enfrentarão na capital cearense.

Para a partida, Guto Ferreira deve ter os desfalques de Luiz Otávio e Richard, que seguem em processo de transição. Os recém-contratados Sidnei e Paulo Victor também ficam de fora. Por outro lado, o meia-atacante Chay, ausência contra o Sport, volta a ser opção, assim como Guilherme Bissoli, regularizado no BID.



Ceará x Botafogo-SP

Ceará

4-3-3: Bruno; Warley, Pagnussat, David Ricardo e Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay (Jean Carlos); Janderson, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira

Botafogo-SP

4-3-3: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Mantuan e Luiz Henrique; Osman, Salatiel e Edson Carioca. Téc: Marcelo Chamusca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: sexta-feira, 7

Horário: 21h30min

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Sportv e Premiere