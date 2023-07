Próximo rival do Ceará, Botafogo-SP deve manter base de escalação que venceu o Guarani

O próximo adversário do Ceará na Série B será o Botafogo-SP. Ex-Vovô, o técnico Marcelo Chamusca promete força máxima diante do Alvinegro do Porangabuçu. Após a vitória sobre o Guarani, o treinador afirmou que deverá utilizar a mesma base de escalação que derrotou o Bugre.



“Mas se o jogador recuperou bem, não tem nenhum aspecto de fadiga, não tem nenhuma dor específica e a fisiologia sinaliza que o jogador está bem, eu vou manter praticamente esta base que nós utilizamos. Claro que vamos analisar o Ceará e definir a equipe que vai começar na sexta-feira. A minha ideia é tentar manter praticamente a base que iniciou o jogo de hoje, se todos os jogadores tiverem condições”, destacou.



Chamusca frisou que só mudará alguma peça caso entenda que a mudança possa proporcionar ganho tático. “Para o próximo jogo, principalmente no aspecto físico, a gente se reapresenta à tarde [desta terça-feira], depois a gente treina na quarta e já viaja na hora do almoço para Fortaleza, já que o jogo é sexta à noite. Eu não pretendo fazer grandes alterações. Eu só mexo quando é extremamente necessário e posso mexer em uma peça ou outra se a gente fizer uma análise tática e entender que essa mexida vai nos proporcionar um ganho em alguma fase do jogo, seja ela nas transições ou na fase de atacar ou defender”, completou.



A formação que enfrentou o Guarani teve: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Mantuan (Carlos Manuel) e Luiz Henrique (Pedro Rodrigues); Osman (Diogo Silva), Salatiel e Edson Carioca (Lucas Cardoso).

Recém-contratado pelo time paulista, o Pantera venceu o Novorizontino e o Bugre. Com os resultados, a equipe subiu para a oitava posição na tabela, com 24 pontos. Já o Ceará não vence há quatro partidas e busca retomar o caminho das vitórias. O clube do Porangabuçu tem 21 pontos e ocupa a 11ª colocação.

Duelo no Castelão

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira, 7, pela 16ª rodada da Segunda Divisão. O duelo acontece a partir das 21h30min, na Arena Castelão.