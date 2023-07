Ceará e Botafogo-SP se reencontram após 21 anos em duelo inédito no Castelão

Próximos adversários na Série B, o confronto entre Ceará e Botafogo-SP volta a acontecer após 21 anos desde o último encontro entre os clubes. O histórico de embates dos dois times é curto, somente dois jogos na história, ambos vencidos pelo Alvinegro de Porangabuçu.



O primeiro encontro do Vovô contra os paulistas aconteceu em 20 de abril de 1978, ano em que o Ceará disputava a primeira divisão do Brasileiro. Com a bola rolando, vitória alvinegra por 2 a 1, com gols de Tiquinho e Miro (contra). A partida aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.



A segunda partida, também fora de casa, aconteceu no dia 31 de agosto de 2002, pela Série B, e o Vovô não deu chance alguma para a Pantera da Mogiana: uma goleada de 6 a 1. Gilson Maratá, Souza Besourão, Gilmar e Mota (3x), marcaram para o Alvinegro.



Duelo inédito na Arena Castelão

Agora, novamente pela Série B, o contexto em que o duelo acontecerá é inédito, já que os times nunca disputaram um jogo na capital cearense. Na tabela, o encontro também marca um confronto direto na tabela de classificação, pelo qual o Vovô figura com três pontos a menos em relação aos paulistas.



A partida acontece na sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão. O Alvinegro, sem vencer há quatro jogos seguidos na Segundona, quer encerrar o jejum e voltar a se aproximar do G-4.