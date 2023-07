Willian Formiga revela teor de conversa dos jogadores do Ceará com torcida organizada

Na última quarta-feira, torcedores se reuniram na sede do clube com elenco e a comissão técnica do Alvinegro em um papo que, segundo o atleta, foi pacífico

O lateral-esquerdo do Ceará, Willian Formiga, concedeu coletiva em Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 6, e falou sobre a conversa que houve entre os atletas do Vovô e membros de uma torcida organizada. Na última quarta-feira, tais torcedores se reuniram na sede do clube com elenco e a comissão técnica do Alvinegro em um papo que, segundo o atleta, foi pacífico.

"Teve sim uma conversa, uma conversa pacífica. Eles vieram falar sobre o que estavam achando do momento, mas não deixaram de falar que vão sempre estar apoiando a equipe. Foi o que passamos para eles. Vamos continuar trabalhando firme pra tentar buscar as vitórias e nós e eles juntos somos bem mais fortes", ressaltou Formiga.

O protesto da torcida organizada se deu pelo atual momento do clube na Série B. Após 15 rodadas, o Vovô ocupa a 12ª posição na tabela, com seis vitórias, três empates e seis derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximo jogo do Ceará

O Ceará volta a campo nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, diante do Botafogo-SP. A partida é válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.