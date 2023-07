David Lopes não é mais técnico do time feminino do Ceará. O clube anunciou nesta quinta-feira, 6, a saída do treinador do comando técnico da equipe e agradeceu pelos serviços prestados, desejando "sucesso na continuidade de sua trajetória profissional".

O técnico começou a comandar as Alvinegras em março de 2023. Ele chegou para substituir Felipe Soares após as goleadas diante do Flamengo, pela Supercopa do Brasil, e do Corinthians, dessa vez pelo Brasileirão A1. Apesar de a equipe demonstrar avanço após algumas rodadas, o time não conseguiu somar nenhuma vitória. David Lopes deixa o clube com 13 derrotas e um empate em 14 partidas.

O clube agora busca um novo treinador para a sequência da temporada, já que o time disputará o Campeonato Cearense da modalidade.

