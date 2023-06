Ataque do Ceará tem pior início como mandante na Série B dos pontos corridos

Com apenas cinco gols marcados em sete jogos dentro de casa, o Vovô tem acumulado resultados ruins como mandante e figura entre as piores campanhas da Segundona neste contexto

Dono do quarto pior aproveitamento como mandante da Série B, o Ceará tem protagonizado uma campanha preocupante até então atuando em seus domínios. A má fase, inclusive, tem ligação também com o péssimo desempenho ofensivo da equipe dentro de casa, que é o pior do clube em toda história dos pontos corridos da Série B após sete jogos.

Neste recorte de sete confrontos dentro de casa na atual edição da Série B, o Alvinegro de Porangabuçu marcou apenas cinco gols, três a menos que as participações na Segundona de 2017 e 2006, quando o escrete preto-e-branco somou oito tentos no mesmo contexto. Do ponto de vista defensivo, o número deste ano também não é bom, já que a equipe foi vazada 11 vezes.

O melhor ataque do Ceará em sete jogos como mandante na Série B aconteceu nas temporadas de 2008, 2012 e 2014, edições em que o Vovô totalizou 15 gols marcados neste recorte do campeonato.

Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.

Baixo aproveitamento em casa afasta Ceará do G-4

Embora figure como um dos melhores visitantes da Segundona de 2023, dentro de casa o cenário não é nada positivo. Atuando na capital cearense, o Ceará obteve 33% de aproveitamento, desempenho igual ao do Londrina, CRB e Avaí, que dividem o posto de quarto pior mandante do torneio, à frente somente da Chapecoense (29%), Tombense (24%) e ABC (24%).

Na campanha, o Vovô soma apenas duas vitórias como mandante, além de um empate e quatro derrotas. O desempenho ruim dentro de casa, inclusive, foi uma das justificativas citadas por Juliano Camargo no anúncio da demissão de Eduardo Barroca.

Na nona colocação da tabela, o Ceará se vê em situação complicada em relação ao G-4. No cenário atual, o Vovô tem sete pontos a menos que o Vitória e o Sport, que dividem a terceira e quarta colocação com 28 pontos.

Ataque do Ceará nos primeiros 7 jogos em casa na Série B dos pontos corridos: