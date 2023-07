Agora no Botafogo-SP, Chamusca enfrenta o Ceará pela 2ª vez na Série B 2023

Treinador encarou o Vovô quando era técnico do Tombense, em duelo que aconteceu no Presidente Vargas. Na ocasião, melhor para o Alvinegro, que venceu por 2 a 0

O Ceará terá um novo encontro com o treinador Marcelo Chamusca na Série B de 2023. Comandante do Alvinegro no acesso à elite nacional em 2017, o profissional já foi rival do Vovô na atual edição da Segundona, pelo Tombense, e agora encara o time cearense com o Botafogo-SP.

O primeiro encontro entre Chamusca e Vovô na atual Série B, entretanto, não foi positivo para o treinador. Naquela época, sob comando de Eduardo Barroca, o Ceará venceu a equipe mineira por 2 a 0, no Presidente Vargas, com gols de Erick e Nicolas. A partida foi válida pela sexta rodada do certame.

Após acumular sete jogos consecutivos sem vitórias na Série B, Chamusca acabou demitido do Tombense e, na última semana, anunciado como novo técnico do Botafogo-SP. A estreia do profissional de 56 anos aconteceu com triunfo por 1 a 0 sobre o Guarani de Campinas, na rodada passada.

O embate diante do Vovô, portanto, será somente o segundo jogo de chamusca à frente do Botafogo-SP. O Alvinegro, há oito pontos do G-4 e três de diferença para a Pantera, precisa da vitória a todo custo para não permitir que o pelotão do topo da tabela desgarre completamente.

Passagem pelo Ceará

Como técnico do Vovô, Chamusca marcou época. Em 2017, chegou ao clube na 10ª rodada da Série B, quando o Alvinegro figurava na 12ª colocação. Neste período, disputou as 29 partidas restantes do torneio e fez ótima campanha: 16 vitórias, sete empates e seis derrotas. A equipe cearense finalizou a Segundona na terceira posição, com 67 pontos, conquistando assim o acesso à Série A — onde permaneceu por cinco anos seguidos.

Na temporada seguinte, em 2018, Chamusca seguiu no Ceará e manteve um bom trabalho. Foi campeão cearense e fez a melhor campanha da fase de grupos da Copa do Nordeste. O desempenho ruim do time nas rodadas iniciais da Série A, entretanto, foram determinantes para a demissão do treinador, que deixou o clube com 62% de aproveitamento.