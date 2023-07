Ceará regulariza Bissoli no BID e atacante pode estrear contra o Botafogo-SP

O Ceará regularizou Guilherme Bissoli no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta quinta-feira, 6, véspera do jogo contra o Botafogo-SP. Desta forma, o atacante, que vem treinando em Porangabuçu desde a última semana, fica à disposição do treinador Guto Ferreira e poderá estrear no confronto diante do clube de Ribeirão Preto.

Ceará oficializa contratação do zagueiro Sidnei, ex-Las Palmas



Principal destaque do Avaí na última temporada, quando figurou entre os quatro principais artilheiros da Série A 2022, Bissoli chega ao Vovô de forma definitiva após rescindir com o Athletico-PR. Neste ano, o centroavante não teve espaço no Furacão.

Com a saída de Vitor Gabriel para o futebol da Coreia do Sul, Bissoli se torna uma das principais opções de Guto Ferreira para a posição de centroavante. No setor, o comandante do Vovô também conta com Nicolas, que deve ser o favorito para assumir a titularidade durante este primeiro momento.