Ceará acerta a contratação por empréstimo do lateral Paulo Victor, do Internacional

O Ceará segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro e acertou com um novo nome: o lateral-esquerdo Paulo Victor, de 22 anos. O atleta pertence ao Internacional e chega ao Vovô por empréstimo, conforme apurou o Esportes O POVO.

Paulo Victor surgiu como destaque do Botafogo na temporada de 2021, ano em que foi comprado pelo Internacional por cerca de R$ 6 milhões. No Colorado, disputou 27 jogos no total, mas perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Vasco em 2022 e neste início de 2023.

Pelo Cruz-Maltino, Paulo Victor entrou em campo em nove oportunidades na atual temporada, sendo seu último jogo na estreia da equipe pelo Brasileirão, na vitória do time carioca por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

Sem um acordo entre a direção do Internacional e do Vasco para a continuidade do lateral em São Januário, Paulo Victor retornou ao Colorado, mas não há intenção do treinador Mano Menezes em utilizá-lo. O Ceará, então, surgiu como interessado e avançou na negociação.

Ceará tem tido problemas na lateral-esquerda em 2023

Paulo Victor chega ao Vovô para qualificar um setor que tem sofrido com problemas ao longo do ano — David Ricardo, mesmo sendo zagueiro de origem, precisou ser improvisado como lateral-esquerdo em determinados momentos. Na posição, o jogador terá Danilo Barcelos e Formiga como principais concorrentes.