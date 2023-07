Torcida organizada do Ceará se reúne com elenco e faz ameaça: "Providências serão tomadas"

Membros da torcida organizada do Ceará, Cearamor, estiveram presentes na sede do clube, no Porangabuçu, e se reuniram com o elenco e a comissão técnica do Alvinegro nessa quarta-feira, 6.

"Que fique registrado aqui que foi a última vez que estivemos presentes para conversar com esse elenco, foram eles que colocaram o Ceará nessa situação e são eles que vão tirar, a consequência dos nossos atos após o dia de hoje irá depender de cada um deles!", divulgou a torcida em comunicado nas redes sociais.

Em outro trecho, a torcida organizada diz que "providências serão tomadas" caso seja identificada a "falta de comprometimento" com o clube.

"Fazemos o nosso papel na arquibancada, apoio nunca irá faltar, mas a partir do momento que enxergarmos qualquer falta de comprometimento de quem quer que seja, as providências serão tomadas."

No comunicado, a torcida cobra ainda contratações. "E por falar em diretor, ainda estamos no aguardo das demais contratações, quem está dentro do clube é pra ser profissional, do contrário, é só voltar para a arquibancada e dar lugar a quem possa ser mais qualificado e fazer um bom trabalho. Quem não aguenta a pressão, é só pedir pra sair."

CEARÁ NO MERCADO DA BOLA

Até o momento, o clube do Porangabuçu anunciou oficialmente três reforços: o atacante Guilherme Bissoli e o lateral-direito Orejuela. Acertados com o Vovô, o zagueiro Sidnei e o lateral-esquerdo Paulo Vyctor serão anunciados em breve.