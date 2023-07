Guto comanda Ceará diante da torcida pela primeira vez contra Botafogo-SP

Mesmo já na segunda passagem pelo Ceará, um fato curioso é que Guto ainda não comandou o time diante da torcida. Contra o Botafogo-SP, o comandante alvinegro estará à frente do Vovô pela primeira vez com a presença do torcedor. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.



Na chegada ao clube para substituir Barroca, o treinador comentou que tem grande expectativa para presenciar a Arena Castelão com público. “Dessa vez, vou ter o torcedor comigo no estádio. Na primeira passagem, isso me marcou, pois nunca tive esse apoio dentro do estádio, devido à pandemia. Sinceramente, sempre que joguei contra, sonhei em ter essa torcida ao meu favor e, pela primeira vez, vou ter essa experiência”, afirmou.



Velho conhecido da torcida alvinegra, Guto Ferreira retorna ao Ceará após passagem vitoriosa em 2020 e saída conturbada em 2021. Nesta passagem, o treinador não teve encontro com a torcida devido à pandemia de Covid-19.



Em sua temporada de estreia, o treinador conquistou o título invicto da Copa do Nordeste. Na oportunidade, eliminou o Fortaleza na semifinal e se sagrou bicampeão ao superar o Bahia.



Na edição da Série A de 2020, Guto fez uma campanha sólida, alcançando a 11ª colocação, com 50 pontos. O desempenho garantiu classificação à Copa Sul-Americana do ano seguinte. Na primeira passagem, somou 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas.



Reestreia de Guto no Ceará



Na reestreia de Guto Ferreira, o Ceará foi superado pelo Sport por 2 a 0, no último domingo, 2, em jogo da 15ª rodada da Segunda Divisão. Na Ilha do Retiro, o Vovô não conseguiu ter boa atuação e foi dominado pelo Rubro-Negro.



O Alvinegro do Porangabuçu possui retrospecto positivo diante do Botafogo-SP. Nas duas vezes em que se enfrentaram, o escrete preto-e-branco saiu vitorioso.