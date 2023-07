Ceará oficializa contratação do zagueiro Sidnei, ex-Las Palmas

O Ceará oficializou nesta quinta-feira, 6, a contratação do zagueiro Sidnei, que estava no Las Palmas, da Espanha. Com 33 anos, o atleta possui passagem por diversos clubes da Europa como Benfica-POR e Besikitas-TUR. Além disso, no futebol espanhol atuou em equipes como Real Betis e Deportivo La Coruña.

O jogador assinou contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o final da temporada. No Brasil, defendeu as camisa de Cruzeiro, Internacional e Goiás.

O atleta se junta a Orejula e Guilherme Bissoli como contratações do Vovô nesta janela de transferências. Mesmo sem ter sido anunciado, Sidnei já treinou junto ao elenco.