Pelo tri, Ceará enfrenta o Sport na final do Nordestão com a vantagem do empate

No jogo de ida, o Vovô venceu o Leão por 2 a 1 e basta empatar na Ilha do Retiro para garantir o terceiro título da Lampions desde que o torneio voltou a ser disputado, em 2013. Bola rola em Recife às 21 horas desta quarta-feira, 3

A bonita história construída por Ceará e Sport na Copa do Nordeste de 2023 terá seu desfecho nesta quarta-feira, 3. Na Ilha do Retiro, que promete estar completamente lotada, o Vovô encara o Leão às 21 horas em um acirrado clássico interestadual que irá decidir quem levanta a taça da Lampions. No jogo de ida, diante de quase 60 mil pessoas na Arena Castelão, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e, por isso, tem a vantagem do empate em Recife.

Reedição da final de 2014, quando clubes também se enfrentaram na decisão do certame, o título representa muito para alvinegros e rubro-negros. Pelo lado do Ceará, é a chance de conquistar o tricampeonato, feito que seria inédito na região considerando o recorte desde 2013, ano em que a competição voltou a ser disputada oficialmente. Para o Sport, é a oportunidade de encerrar um jejum de oito anos sem vencer o Nordestão — a última vez aconteceu contra o próprio Vovô.

Sobre o assunto Técnicos de Ceará e Sport, Barroca e Enderson se enfrentaram apenas uma vez na carreira

Além do título, atletas de Ceará e Sport disputam posto de artilheiro do Nordestão

Sport x Ceará: alvinegros esgotam carga de 3 mil ingressos para final do Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em paralelo às ambições esportivas de cada time, há também paixão, fanatismo e muitos outros sentimentos dos torcedores em jogo. Mais que um título, Ceará e Sport também irão lutar pela autoestima e o sentimento engasgado de gritar "campeão" dos milhares de apaixonados que acompanham fielmente e transmitem, de geração em geração, o amor pelos clubes.

Na campanha para chegar à decisão, Ceará e Sport foram, de fato, os melhores times. Ofensivamente, os dois tiveram desempenhos avassaladores e dominam o ranking dos ataques mais eficientes: o Leão figurando no topo, com 25 gols marcados, e o Ceará logo atrás, com 24. Erick, do Alvinegro, e Juba e Vagner Love, do Rubro-Negro, todos três com cinco tentos, lutam pela artilharia atualmente liderada por Lucero, do Fortaleza, que balançou as redes seis vezes.

Para ser campeão, um simples empate basta para o Ceará, que tentará a todo custo conquistar o título no tempo regulamentar, tendo em vista o péssimo histórico que o clube tem em disputa de pênaltis, contexto que acontecerá caso o Sport vença por um gol de diferença, independente do placar. Nas últimas cinco vezes que o Vovô precisou decidir uma partida nas penalidades, foram cinco derrotas, uma inclusive neste ano, diante do Ituano pela Copa do Brasil.

"Não vamos entrar para empatar. Vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, trabalhar pela vitória. A gente sabe que a gente tem o empate, mas não vamos jogar com isso debaixo de braço. Temos que fazer um grande jogo, pois vai ser uma partida complicada, mas se Deus quiser vamos fazer um grande jogo e sair com o título", enfatizou Castilho.

Se depender do retrospecto recente, porém, a partida será de fato resolvida nos 90 minutos. Isso porque o Ceará acumula uma ótima sequência de resultados positivos contra o Sport. Ao todo, o time cearense não é derrotado pelos pernambucanos desde 2020, o que representa sete jogos consecutivos, sendo quatro vitórias e três empates. Neste recorte, foram dois embates na Ilha do Retiro, ambos em 2021, onde o Vovô aplicou uma goleada por 4 a 0 no Nordestão, além de um 0 a 0 na Série A.

Na beira do campo, uma situação inusitada. Eduardo Barroca, anunciado como novo técnico do Ceará na última semana após Morínigo ser demitido, pode conquistar um título pelo clube em seu segundo jogo. Na estreia, o comandante conduziu o Vovô na vitória sobre o ABC, pela Segundona, resultado que aliviou a pressão no torneio nacional e elevou a moral para o duelo contra o Sport. Para isso, o carioca não poupou jogadores e utilizou força máxima, diferente do time pernambucano, que atuou no fim de semana com os reservas no empate com o Novorizontino.

Para o duelo, Barroca não poderá contar com os recém-contratados, já que chegaram ao clube após o período de inscrição. São seis atletas ao todo: o goleiro Bruno Ferreira, os atacantes Nicolas, Erick Pulga e Pedrinho, o zagueiro Léo Santos e o volante Zé Ricardo. Caíque viajou com a delegação, mas é tratado como dúvida. No Sport, Enderson Moreira tem Facundo Labandeira como único desfalque.

Sport x Ceará



Sport

4-3-3: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Vagner Love e Luciano Juba. Téc: Enderson Moreira.

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho; Erick, Vitor Gabriel e Janderson. Téc: Eduardo Barroca.

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: quarta-feira, 3

Horário: 21 horas

Arbitragem: Denis da Silveira Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/VAR-FIFA (RN)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, ESPN, Nosso Futebol, Jangadeiro e One Football

Tags