Ceará tem uma dúvida para final da Copa do Nordeste contra o Sport

O Ceará disputa o título da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro-PE, contra o Sport. O técnico Eduardo Barroca pode ter um desfalque para a partida caso o volante Caíque não consiga de recuperar de uma entorse no joelho esquerdo. Seis jogadores do elenco não estarão disponíveis para o confronto porque foram contratados depois do período de inscrições na competição regional.

O volante Caíque até viajou junto com a delegação alvinegra para a final em Recife, mas ainda é tratado como dúvida. O atleta sofreu uma entorse no joelho esquerdo na véspera do jogo da ida da decisão contra o Sport, quando o Ceará venceu por 2 a 1 no Castelão.

Desde então, o jogador faz tratamento intensivo para estar disponível para encarar o Leão da Ilha na finalíssima. Desta forma, o volante ficou de fora dos últimos três jogos do Ceará.

Reforços que não estão disponíveis para a final da Copa do Nordeste

Recém-contratados, o goleiro Bruno Ferreira, o atacante Nícolas e o volante Zé Ricardo, este que também se recupera de lesão no quinto metatarso do pé esquerdo após cirurgia, estão fora da final. O trio foi anunciado pelo Ceará no último dia da janela de transferências, em 20 de abril.

No fim de março, o Alvinegro anunciou os atacantes Erick Pulga e Pedrinho. Em 11 de abril, foi a vez de Léo Santos ser anunciado como novo reforço do clube. O trio também fica de fora da final porque não foi inscrito a tempo. Pulga, inclusive, chegou a disputar a competição pelo Ferroviário.

O período de inscrições para a Copa do Nordeste foi encerrado no último dia 20 de março.

