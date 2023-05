No segundo jogo pelo Ceará, Barroca tem chance de título do Nordestão

Na estreia do técnico, o Vovô venceu o ABC pelo placar de 2 a 1 no estádio Frasqueirão, pela terceira rodada da Série B

O técnico Eduardo Barroca tem a chance de conquistar um título em seu segundo jogo no comando do Ceará. Nesta quarta-feira, 3, o treinador terá a missão de fazer o Vovô superar o Sport na Ilha do Retiro para levantar a taça de campeão da Copa do Nordeste 2023. Com a vitória por 2 a 1 no duelo de ida, qualquer vitória ou empate no tempo normal garante o tricampeonato regional ao time cearense.

Na estreia do técnico, o escrete preto-e-branco saiu vitorioso diante do ABC no último domingo, 30, por 2 a 1, pela terceira rodada da Série B. O triunfo no estádio Frasqueirão foi o primeiro da equipe na competição. A vitória proporcionou alívio para o grupo alvinegro e confiança para a grande decisão contra o Leão da Ilha.



Eduardo Barroca foi anunciado no dia de 24 de abril após demissão de Gustavo Morínigo. No dia seguinte ao anúncio, o treinador já comandou o primeiro treino com o elenco no Porangabuçu.

Embora não tenha participado da campanha geral do Ceará na Copa do Nordeste, a final representa muito para Eduardo Barroca. Esta será também a chance de conquistar o primeiro título como treinador profissional. Nas categorias de base do Botafogo, o técnico sagrou-se campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães de 2017, do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro, estes dois últimos em 2016 com o time sub-20.



Barroca projeta final



O comandante alvinegro projeta dificuldade na partida contra o Sport. No entanto, ele afirmou mas diz ter "muita confiança" nos jogadores e na condição de trabalho no Ceará.



