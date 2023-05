Rival do Ceará em final, Sport tem segundo ataque mais goleador do Brasil

Com 65 gol marcados em 2023, o time pernambucano tem média de 2,2 gols por partida. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 3, em busca do título do Nordestão

O Ceará terá a missão de parar o ataque goleador do Sport na final da Copa do Nordeste. O Leão da Ilha é o segundo time do Brasil com mais gols em 2023. Com 65 tentos anotados, aparece atrás somente do Fortaleza, que possui 69. O Alvinegro do Porangabuçu busca o tricampeonato regional nesta quarta-feira, 3, a partir de 21h30min, na Ilha do Retiro.



A equipe comandada por Enderson Moreira disputou 29 jogos neste ano. O time soma 35 tentos pelo Campeonato Pernambucano e cinco pela Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, balançou as redes em 25 oportunidades. Com isso, detém média de 2,2 gols por partida.

O Vovô possui 50 gols anotados em 25 duelos disputados, quatro jogos a menos do que o rival da decisão, e é o quinto melhor ataque do país. Na Copa do Nordeste, o clube do Porangabuçu marcou 24 tentos, apenas um a menos em relação ao adversário desta quarta.

Luciano Juba e Vagner Love são os dois principais artilheiros do Sport no ano, ambos com 12 gols. Juntos, eles marcaram 36,9% dos tentos do Leão da Ilha na temporada. Os atacantes, com cinco gols cada, disputam ainda o topo da artilharia do certame regional. Erick, do Ceará, também anotou cinco tentos na competição e briga para ser artilheiro desta edição da Copa do Nordeste.

Top-5 dos times brasileiros com mais gols em 2023



1º ) Fortaleza | 30 jogos e 69 gols marcados (média de 2,3 por jogo)

2º ) Sport | 29 jogos e 65 gols marcados (média de 2,24 por jogo)

3º ) Flamengo | 27 jogos e 55 gols marcados (média de 2,03 por jogo)

3º ) ABC | 30 jogos e 55 gols marcados (Média de 1,83 por jogo)

5º ) Ceará | 25 jogos e 50 gols marcados (Média de 2 por jogo)

5º ) CRB | 33 jogos e 50 gols marcados (Média de 1,51 por jogo)

Cenários para o Ceará ser campeão



Com o triunfo por 2 a 1 no confronto de ida no Castelão, o time comandado por Eduardo Barroca conquistará o título com qualquer vitória ou empate no tempo normal. Caso o Alvinegro seja derrotado por um gol de diferença, a decisão será decidida nos pênaltis. Já para o Sport ser campeão no tempo normal, apenas vitória por dois ou mais gols de diferença.



