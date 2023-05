Técnicos de Ceará e Sport, Barroca e Enderson se enfrentaram apenas uma vez na carreira

O histórico de confrontos entre Eduardo Barroca, técnico do Ceará, e Enderson Moreira, treinador do Sport, ainda é pequeno. Na noite desta quarta-feira, 3 de maio, no jogo da volta da final da Copa do Nordeste de 2023, os dois comandantes irão se enfrentar apenas pela segunda vez na carreira. A bola rola a partir das 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

O único embate entre os dois profissionais aconteceu no dia 14 de setembro de 2019, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e não teve vencedor. Naquela oportunidade, Enderson Moreira era o treinador do Ceará, enquanto Eduardo Barroca estava no Botafogo-RJ. O duelo, que teve como palco a Arena Castelão e foi válido pela 19ª rodada, terminou empatado por 0 a 0.

Enderson escalou o Ceará da seguinte forma para o confronto diante do time carioca: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Ricardinho, Fabinho e Thiago Galhardo; Lima (Felipe Silva), Leandro Carvalho (Wescley) e Felippe Cardoso (Bérgson).

A escalação do Botafogo, de Barroca, foi: Gatito Fernández; Fernando Costanza, Gabriel e Marcelo Benevenuto; Marcinho, João Paulo, Cícero, Alex Santana (Léo Valencia) e Lucas Barros (Gustavo Bochecha); Diego Souza e Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão).

Histórico por clubes desde o confronto em 2019

Desde então, Eduardo Barroca e Enderson Moreira serviram como técnicos rotativos no futebol brasileiro, ou seja, alternavam entre clubes das Séries A e B. Por isso, os dois não tiveram outras oportunidades de se enfrentar, já que por diversas vezes estavam em divisões opostas.

Após sair do Botafogo em 2019, Barroca comandou sete equipes: Atlético-GO (2019 e 2021), Coritiba (2020), Vitória (2020), Botafogo-RJ (2020), Avaí (2022), Bahia (2022) e Ceará (atualmente).

Enderson deixou o Ceará no começo de 2020 e treinou a seis times desde então: Cruzeiro (2020), Goiás (2020), Fortaleza (2020 e 2021), Botafogo (2021), Bahia (2022) e Sport (atualmente).

