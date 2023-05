Em alta, Vitor Gabriel vira artilheiro do Ceará antes da final da Copa do Nordeste

Decisivo contra o rival potiguar, Vitor Gabriel soma agora nove gols em 21 jogos na temporada de 2023. Ele divide o topo da artilharia do Alvinegro com Guilherme Castilho

O atacante Vitor Gabriel chega em alta para a final da Copa do Nordeste, onde o Ceará tenta o "tri" diante do Sport na Ilha do Retiro-PE. O centroavante marcou os dois gols da vitória sobre o ABC-RN, a primeira do time do Porangabuçu na Série B, e virou artilheiro do Vovô.

Decisivo contra o rival potiguar, Vitor Gabriel soma agora nove gols em 21 jogos na temporada de 2023. Anteriormente, o jogador também tinha sido destaque na partida de ida da final do Nordestão, quando marcou um dos gols da vitória do Ceará por 2 a 1.

Ele divide o topo da artilharia do Alvinegro com Guilherme Castilho, que fez a mesma quantidade de tentos em 22 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 63 do Ceará ainda deu quatro assistências. Desta forma, o centroavante é o segundo jogador do elenco alvinegro em participações diretas em gols, com 13 no total. O primeiro é Erick, oito gols e dez assistências.

Sobre o assunto Após suspensão na Série B, Pagnussat fica disponível para final e busca "tri" no Nordestão

No segundo jogo pelo Ceará, Barroca tem chance de título do Nordestão

Morínigo fala em gratidão ao Ceará, deseja sorte a Barroca e torce por acesso e título

O momento em alta de Vitor Gabriel contrasta com as baixas expectativas criadas quando foi anunciado. Cria das categorias de base do Flamengo, o atacante começou como reserva de Luvannor, superou a desconfiança inicial e virou o dono da posição neste começo de temporada pelo bom desempenho em campo.

O jogador de 23 anos conquistou a torcida alvinegra com a entrega em campo, combinando força física e técnica. No atual momento, Vitor Gabriel é um dos principais jogadores da equipe ao lado de Erick e Guilherme Castilho.

Na Copa do Nordeste, o atleta participou de oito dos 11 jogos do Ceará. O atacante marcou três gols e deu duas assistências na competição.

Disputa pela titularidade vai aumentar na Série B

Com a chegada de novos reforços na janela de transferências, Vitor Gabriel terá um concorrente à altura pela titularidade no ataque do Alvinegro. Para fortalecer o elenco em busca do acesso, o Ceará contratou Nícolas, que deixou o Goiás como o artilheiro do time com oito.

Antes da chegada de Nícolas, que só pode atuar pela equipe na Série B, Vitor Gabriel tinha como concorrente Álvaro, além de Luvannor que também foi utilizado na função, embora se sinta mais confortável atuando como ponta.

Ceará tem vantagem na final da Copa do Nordeste

Com a vitória no jogo da ida por 2 a 1, no Castelão, o Ceará atua pelo empate contra o Sport na partida de volta da final da Copa do Nordeste para ficar com o título.

Em caso de derrota do Ceará por um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis. O Sport pode ser campeão no tempo regulamentar se vencer o Vovô por mais de dois gols de diferença.

Tags