Ceará acumula cinco eliminações consecutivas em disputa por pênaltis

Última vez que o Vovô venceu uma série de penalidades foi na Copa do Brasil de 2020, quando derrotou o Oeste. Desde então, o clube acumula fracassos seguidos na marca da cal

A sina das penalidades, que já havia sido um pesadelo em 2022, voltou a atormentar o Ceará na noite desta quarta-feira, 15. Com a derrota para o Ituano na segunda fase da Copa do Brasil, o Alvinegro agora acumula cinco eliminações consecutivas em disputa por pênaltis.

A sequência negativa começou em 2021. Naquele ano, o Ceará perdeu nos pênaltis para o Bahia na grande final da Copa do Nordeste, em jogo realizado na Arena Castelão — neste confronto, não houve presença de público devido a pandemia da Covid-19.

Na temporada anterior, o Vovô foi superado pelo Iguatu no Campeonato Cearense, CRB na Copa do Nordeste e São Paulo na Copa Sul-Americana, todos em disputa por pênaltis. Contra o Ituano, novamente, a incompetência na marca da cal resultou na desclassificação do escrete preto-e-branco.

A última vez que o Ceará venceu nesta condição aconteceu em 2020, quando derrotou o Oeste por 4 a 2 nas penalidades após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Fernando Prass, naquele ano goleiro do Vovô, foi o destaque da série com duas cobranças defendidas.



