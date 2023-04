Ceará vence Sport por 2 a 1 e abre vantagem na final do Nordestão

O Ceará largou com vantagem na grande decisão da Copa do Nordeste 2023. Na Arena Castelão, o Vovô venceu o Sport por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 19, pelo jogo de ida da final. Os gols foram marcados por Guilherme Castilho e Vitor Gabriel, para o Alvinegro, e David Ricardo, contra.

Com o resultado construído na primeira partida, o time de Porangabuçu joga pelo empate no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar em Recife, no dia 3 de maio.

O jogo

Jogando diante do seu torcedor, o Ceará começou a partida da melhor forma: marcando gol. Logo aos 29 segundos de jogo, o meia Guilherme Castilho recebeu de Janderson e acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar na Arena Castelão.

Depois do tento, o time de Gustavo Morínigo seguiu em busca do seu segundo gol. No entanto, com o passar dos minutos, acabou descendo suas linhas.

Com a estratégia, o Vovô aguardava o Sport e fechava os espaços, o que dificultou a criação de jogadas do time rubro-negro. Em um jogo truncado no meio de campo, as chances claras aconteciam em lances de bola parada.

E foi assim que o Ceará chegou ao seu segundo tento. Aos 46, Castilho cobrou escanteio e, após lance confuso na área, a bola sobrou para Vitor Gabriel cabecear e balançar as redes.

Empolgado por dois gols no primeiro tempo, o time de Porangabuçu voltou ligado para a etapa final. Aos três minutos, Janderson arriscou, mas sem sucesso. Depois, o Vovô reclamou de um possível pênalti a seu favor. No entanto, o VAR analisou como lance normal.

Após uma pressão inicial na volta para a segunda metade de jogo, os times baixaram seu ímpeto ofensivo, principalmente o Ceará, que optou por neutralizar o Sport.



O domínio alvinegro seguiu até os acréscimos do jogo, quando o Leão da Ilha diminuiu o placar. A partida foi finalizada antes do tempo prometido por conta de confusão entre as torcidas alvinegra e rubro-negra.

