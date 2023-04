Sport x Ceará: alvinegros esgotam carga de 3 mil ingressos para final do Nordestão

Iniciada na manhã deste sábado, 29, a venda virtual de ingressos para a torcida do Ceará para a grande final da Copa do Nordeste, contra o Sport, durou poucas horas. No período da tarde, por voltas das 15h30min, o clube de Porangabuçu informou que a carga de 3 mil bilhetes para os visitantes foi esgotada e não haverá lote extra nem comercialização presencial na Ilha do Retiro.

O Rubro-Negro pernambucano disponibilizou 3.051 entradas para os alvinegros para a partida da próxima quarta-feira, 3, às 21 horas. O Leão informou que quase todos os setores destinados aos donos da casa estão esgotados. Portanto, a promessa é de casa cheia na Ilha.

No jogo de ida, no último dia 19, o público total foi de 59.838 pessoas, o maior da Arena Castelão em 2023. Na ocasião, o Vovô venceu por 2 a 1, o que garante a vantagem do empate para o duelo de volta para conquistar o tricampeonato regional. Em caso de triunfo do Sport por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Embarque com apoio da torcida

Com dois jogos fora de casa em sequência, o time do Ceará embarcou no início da tarde deste sábado, 29, para Natal, com 30 atletas na delegação. Neste domingo, 30, o Vovô enfrenta o ABC pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro e na quarta-feira, 3, vai encarar o Sport-PE em Recife pela volta da final da Copa do Nordeste.

Muitos alvinegros compareceram ao aeroporto de Fortaleza como forma de incentivo ao clube, que vai iniciar um trabalho com o técnico Eduardo Barroca e precisa começar a pontuar na Série B, de preferência com vitória, mas também tem a missão de trazer para casa a terceira Orelhuda.

