Na estreia de Barroca, Ceará bate ABC, conquista 1ª vitória na Série B e sai do Z-4

Na estreia de Eduardo Barroca, o Ceará conquistou a primeira vitória na Série B do Brasileiro. Na noite deste domingo, 30, o Vovô venceu o ABC por 2 a 1, no Estádio Frasqueirão, em Natal-RN, pela terceira rodada. Vitor Gabriel marcou os dois gols da equipe cearense e Matheus Anjos descontou.

O resultado fez o Vovô somar os primeiros três pontos na competição. Com isso, a equipe deixou a zona de rebaixamento e respirou após duas derrotas nas rodadas iniciais.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Ceará foi quem ditou o ritmo da partida nos minutos iniciais do jogo. Logo aos quatro minutos, o time de Eduardo Barroca abriu o placar com Vitor Gabriel, de cabeça, após cobrança de falta de Guilherme Castilho.

O Alvinegro de Porangabuçu ficou próximo de ampliar a vantagem em duas oportunidades. Após chutes de Erick, aos nove, e de Vítor Gabriel, momentos depois, o goleiro Simão fez duas boas defesas

Após o forte começo do time cearense, o ABC enfim se estabeleceu em campo e passou a marcar presença no campo de ataque com mais frequência. Aos 29 minutos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa, depois de falta cometida por Gabriel Lacerda em Wellington Reis.

O meia Matheus Anjos não desperdiçou a cobrança, superou o goleiro Richard, e deixou tudo igual no Frasqueirão.

Entretanto, o Ceará voltou a ficar em vantagem no marcador antes mesmo do intervalo. Aos 41 minutos, Castilho cobrou escanteio na área e a bola sobrou nos pés de Vitor Gabriel, que apenas empurrou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, a primeira grande chance foi criada pelo Vovô, apenas aos 20 minutos. Janderson acertou a trave do goleiro Simão e, no rebote, Guilherme Castilho mandou para fora do gol.

O ABC, por sua vez, buscava criar oportunidades e rodava a bola no ataque. Sem encontrar espaços, o time potiguar demorou a criar uma chance real de gol. Aos 37, Raphael Luz cabeceou e o goleiro Richard fez boa defesa.

Mesmo com o ABC correndo atrás do resultado, quem criou as últimas oportunidades do jogo foi o Ceará. Aos 41', Erick Pulga arriscou de longe e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. Já nos acréscimos, foi a vez de Erick finalizar e parar no arqueiro Simão.

