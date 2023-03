Ceará perde nos pênaltis para o Ituano e dá adeus à Copa do Brasil

O Ceará está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 15, o Vovô perdeu para o Ituano por 4 a 2 nas penalidades e deu adeus à competição nacional. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Guilherme Castilho e Quirino. O Estádio Novelli Júnior foi o palco da competição.

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu também perdeu a premiação de R$ 2,1 milhões. Portanto, a equipe deixa a Copa do Brasil com R$ 2,65 milhões, referentes à participação nas duas primeiras fases do campeonato.



Sobre o assunto Ceará divulga boletim médico e atualiza situação de Hygor e Warley; saiba detalhes

Médico do Ceará é convocado para seleção brasileira sub-17

Ceará empresta o volante Richard Coelho ao Cruzeiro até o fim de 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Antes mesmo do relógio marcar o primeiro minuto, o Ituano já assustou o Ceará com chute de Quirino, de fora da área, que acabou desviando na defesa. No entanto, essa foi a única chance dos donos da casa na parte inicial do jogo.

Mesmo jogando fora de casa, o Ceará tomou as rédeas da partida e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Erick fez grande jogada pela direita e cruzou para o meio da pequena área, onde estava Guilherme Castilho. O meio-campista finalizou bem e inaugurou o marcador.

Entretanto, o gol que poderia dar tranquilidade ao Vovô, acabou animando o Ituano, que passou a pressionar o time adversário. A equipe de Gustavo Morínigo adotou uma postura reativa para tentar explorar a velocidade dos pontas Janderson e Erick. Porém, o que se viu em campo foi algo diferente. Os extremos mais ajudavam na marcação do que na puxada de contra-ataque.

Por isso, o Alvinegro não encontrou soluções para deixar o campo de defesa e viu o Galo de Itu crescer na partida e criar diversas oportunidades de gol. O arqueiro Richard virou personagem importante da primeira etapa ao defender diversas bolas.

Porém, já nos minutos finais da etapa inicial, Richard não conseguiu parar o ataque do Ituano. Após escanteio cobrado por Eduardo Person, a bola sobrou no meio da área e o centroavante Quirino finalizou rasteiro para superar o goleiro do Vovô e empatar a partida.

Na volta do intervalo, o técnico Gustavo Morínigo buscou corrigir a postura do Ceará e promoveu a entrada do volante Arthur Rezende, que possui maior qualidade no passe e condução de bola, no lugar do lateral-direito Igor.

A mudança surtiu efeito, apesar de mínimo, e fez com o que o Vovô aumentasse a posse de bola e já não sofresse a mesma pressão da etapa inicial. Prova disso é que logo no segundo minuto, o Ceará esteve próximo de desempatar a partida em cobrança de falta de Castilho, que acabou parando no goleiro Jefferson Paulino.

Mesmo com a melhora do Ceará, o Ituano não deixou de atacar. Por volta dos 15 minutos, o Galo criou duas boas oportunidades em sequência e ficou próximo de virar. A primeira delas foi em um chute de fora da área, que Richard defendeu no centro do gol. Na sequência, Gabriel Barros arriscou da intermediária e acertou o travessão.

Já próximo do final da partida, aos 42 minutos, o Ituano chegou a virar a partida, mas o juiz marcou impedimento de Rafael Carvalheira, que estava em posição normal segundo a imagem da transmissão. Nesta fase da competição, o árbitro de vídeo ainda não é utilizado. Portanto, a decisão de campo foi mantida e o jogo caminhou para a decisão nos pênaltis.

Disputa de pênaltis

Nos pênaltis, o Ituano teve um aproveitamento melhor que o do Ceará e venceu por 4 a 2. A equipe cearense desperdiçou duas cobranças, com Jean Carlos e Janderson. Apenas Arthur Rezende e Luvannor converteram. Pelo lado do time paulista, os todos os batedores acertaram: Jefferson Paulino, Rafael Silva, José Aldo e Rafael Pereira.



Tags