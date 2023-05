Além do título, atletas de Ceará e Sport disputam posto de artilheiro do Nordestão

Erick, Vagner Love e Luciano Juba são os atletas que ainda estão vivos na disputa pela artilharia da Copa do Nordeste. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro, pela grande decisão

Além da busca pela taça, mais uma disputa estará em jogo na noite desta quarta-feira, 3 de maio, na segunda partida da final da Copa do Nordeste de 2023. Três atletas de Ceará e Sport almejam a artilharia da principal competição regional do país. A bola rola a partir das 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

Os atacantes Erick, do Alvinegro de Porangabuçu, e Vagner Love e Luciano Juba, do Rubro-negro, são os jogadores que ainda concorrem ao posto de goleador máximo do Nordestão. Todos eles estão empatados com a mesma quantidade de gols: cinco.

Para terminar a partida como artilheiro máximo da competição, os três atacantes mencionados precisarão ultrapassar o centroavante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, que marcou seis gols no Nordestão e está isolado na liderança do ranking de gols feitos, no momento. O Leão do Pici foi eliminado ainda na semifinal, após derrota para o Ceará.

Erick Pulga, que disputou a Copa do Nordeste pelo Ferroviário e hoje pertence ao Ceará, também possui cinco gols. Entretanto, o atleta está fora da briga pela artilharia por não poder entrar em campo na final, já que atuou por outro clube no campeonato, além de ter sido regularizado pelo Vovô fora do prazo de inscrições, que era até o dia 20 de março.

Veja a lista de artilheiros da Copa do Nordeste

Juan Martín Lucero (Fortaleza): 6 gols Erick (Ceará): 5 gols

Vagner Love (Sport): 5 gols

Luciano Juba (Sport): 5 gols

Erick Pulga (Ferroviário)*: 5 gols Thiago Galhardo (Fortaleza): 4 gols

Guilherme Castilho (Ceará): 4 gols

Ciel (Ferroviário): 4 gols

Felipe Garcia (ABC): 4 gols

*Pertence ao Ceará, mas disputou a Copa do Nordeste pelo Ferroviário.

