Os melhores e piores cenários do Ceará após o fim da 17ª rodada da Série A

Com um triunfo diante do Flamengo, o Ceará poderá ganhar até duas posições. Em caso de derrota, o Vovô terá a oitava colocação ameaçada e poderá ser ultrapassado por até quatro clubes

Com 23 pontos e na oitava colocação, o Ceará e recebe o forte Flamengo na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Ao fim da 17ª rodada do torneio, um triunfo do Vovô pode dar até duas colocações na melhor das hipóteses. Com a mesma pontuação de Athletico-PR (6º) e Atlético-GO (7º), mas atrás de ambos pelo número de vitória – os cearenses têm cinco, os goianos seis e os paraenses sete –, o Alvinegro precisa fazer sua parte e torcer para que o Furacão e o Dragão não vençam Corinthians e Chapecoense, respectivamente.



O Athletico-PR receberá o Timão na Arena da Baixada, neste domingo, 22, simultaneamente ao duelo entre Ceará e Flamengo, ambos às 16 horas. A equipe do português Antônio Oliveira se recuperou da sequência de cinco jogos sem vencer após o triunfo contra a LDU, que rendeu a classificação para a próxima fase da Sul-Americana.

Outra equipe que está na mira do Alvinegro é o Atlético-GO. Recebendo a Chapecoense no Antônio Accioly, uma das duas equipes que ainda não venceram como visitante (Ceará e Chape), o Dragão busca melhorar o desempenho como mandante. Com a 14ª campanha jogando em casa, os goianos têm aproveitamento de 42,86% atuando no seu estádio.



Já para acontecer o pior cenário para o Ceará, dependerá de uma derrota do clube contra o Flamengo. Um revés faria os cearenses permanecerem com os 23 pontos e daria a brecha para que três clubes com 21 pudessem ultrapassar o Vovô – Internacional (9º), Santos (10º) e Corinthians (11º). O Juventude também pode superar o Alvinegro na tabela, pois caso consiga uma vitória sobre o Fortaleza, empataria a pontuação com o clube de Porangabuçu e chegaria a seis triunfos, vencendo no critério de desempate.

A derrota do Ceará diante dos cariocas ainda transformaria o confronto do Furacão contra o Timão em um problema, pois qualquer resultado seria danoso para a campanha alvinegra.

Em teoria, um empate contra o Flamengo, dadas as circunstâncias de um difícil adversário e ainda somar mais um ponto, não seria um resultado tão ruim para o Alvinegro. Porém, os cearenses continuariam com a possibilidade de serem ultrapassados pelos três clubes com 21 pontos, pois ambos chegariam a seis vitórias em um eventual triunfo, e há a possibilidade do Furacão e o Dragão aumentarem a distância.

Ceará e Flamengo se enfrentarão neste domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Um triunfo cearense no embate também deixaria a equipe a um ponto do Rubro-Negro, que tem 27, e ocupa a quinta colocação.

