Rick se diz pronto para titularidade no Ceará e mira meta de gols na Série A

Enfim sem baixas por lesão ou suspensão no setor ofensivo, o técnico Guto Ferreira conta com força máxima para montar o quarteto de ataque do Ceará para encarar o Flamengo-RJ no próximo domingo, 22, a partir das 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com poder de fogo em baixa e sob críticas, o treinador deve fazer mudanças e tem opções à disposição para dar nova roupagem ao setor.

No decorrer da temporada, o Alvinegro sofreu com desfalques na posição, sobretudo por suspensão — casos de Steven Mendoza e Jael, após a briga na final da Copa do Nordeste. A dupla também amargou contusões, assim como outras peças do setor. Os casos de Covid-19 também atrapalharam.

Houve ainda a necessidade de trocas por questão técnica. Principal destaque da equipe em 2020, Vina não consegue repetir as boas atuações e virou reserva por um período. O substituto Jorginho, porém, também não convenceu. Mendoza vive cenário semelhante e não consegue deslanchar em Porangabuçu.

Para reforçar o grupo, a diretoria contratou Airton, do Cruzeiro-MG, e Erick, ex-Náutico-PE. A dupla, entretanto, teve poucas oportunidades até agora e ainda não entrou como titular. O primeiro foi utilizado até como centroavante, enquanto o segundo mostrou a velocidade e o drible como trunfos para tentar conquistar espaço na equipe.

"Dois grandes jogadores. Desde a chegada deles, a gente já viu o talento. O Erick é um cara muito rápido, Airton também, deu para ver nos treinamentos. Até no primeiro jogo dele (Airton), contra o Sport, jogou de centroavante, que não é muito a dele, mas ele já falou comigo que faz. Está se adaptando, já está tendo um bom entrosamento com a gente, vai se conhecendo ainda mais. Quando os jogadores têm qualidade, esse entrosamento chega mais rápido", analisou o meia-atacante Lima.

Nos 16 jogos do Brasileirão, o Vovô anotou 18 gols. O artilheiro do elenco na competição, com quatro gols, é o jovem Rick, que foi mais vezes reserva do que titular. Antes dos bons números da cria da base, o protagonismo do setor ofensivo se resumia a Lima, que balançou as redes duas vezes e distribuiu quatro assistências.

Para tentar solucionar o problema, Guto Ferreira deve fazer alterações. De volta após cumprir suspensão automática, Vina assume o posto de Jorginho e ganha mais uma chance na armação. Lima, que se dispôs a atuar centralizado para a entrada de um outro velocista, segue como ponta pela direita. Um novo posicionamento do camisa 45 poderia abrir espaço para Erick, por exemplo.

No outro lado do campo, Rick deve ganhar a posição de Mendoza como reconhecimento pelo bom momento. Já a função de centroavante deve seguir sob responsabilidade de Cléber, com Jael no banco de reservas.

"Já estamos acostumados, não vemos problema nenhum de ter dois jogadores de velocidade nas beiradas ou eu pelo lado, que jogo mais por dentro. A gente não vê problema nenhum, já treinou assim, já jogou algumas vezes assim. Se um dia o professor optar, creio que a gente já está bem adaptado para essa situação", disse Lima.

<div> <iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5811621/embed' title='Interactive or visual content' class='flourish-embed-iframe' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe><div style='width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;'><a class='flourish-credit' href='https://public.flourish.studio/visualisation/5811621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/5811621' target='_top' style='text-decoration:none!important'><img alt='Made with Flourish' src='https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg' style='width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;'> </a></div>

