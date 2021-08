Ceará e Chapecoense são os únicos que não venceram fora de casa na Série A

Apesar da campanha sem vitórias longe do Castelão, o Vovô pode conseguir a melhor pontuação fora de casa no primeiro turno

Após a derrota para o Corinthians por 3 a 1 no último domingo, 15, na Neo Química Arena, o Ceará teve seu segundo revés como visitante no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter apenas dois resultados negativos, o Vovô ainda não venceu longe da Arena Castelão, pela Série A. Dentre as 20 equipes da primeira divisão, somente o Alvinegro e a lanterna Chapecoense amargam o jejum de vitórias fora de casa.



Junto a Ceará e Chape, o Juventude era outro clube que ainda não havia conquistado os três pontos longe de seus domínios. Porém, a equipe de Caxias do Sul teve o seu primeiro trinfo fora do Alfredo Jaconi, contra o Bragantino, terceiro colocado do Brasileirão, de virada por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid.

Apesar de ser uma das duas equipes que ainda não venceram fora da casa, o Ceará também está entre as que menos foram derrotas como visitante. O Vovô tem apenas dois reveses – contra Bahia e Corinthians – e seis empates. Só o Massa Bruta, o Timão e o Cuiabá superam o Alvinegro no quesito, perdendo apenas em uma oportunidade. Flamengo, Internacional e Atlético-MG se igualam aos cearenses e foram batidos em dois duelos.

A derrota na Neo Química Arena colocou o Ceará na quarta posição dos piores visitantes em pontuação, empatado com Santos e Juventude. Com apenas seis pontos somados e um aproveitamento de 25%, o time de Porangabuçu só é melhor que América-MG, com cinco, Grêmio e Chapecoense, ambos com três.

O desempenho do Vovô atuando longe do estado contrasta com o apresentado no Brasileirão 2020. Na temporada passada, o Alvinegro terminou a competição como o quarto visitante mais indigesto, tendo feito 26 pontos dos 52 que conquistou em todo o torneio (50%). Vale ressaltar que nesta altura do campeonato, ao fim da 16ª rodada, o Ceará só tinha uma vitória, terminando o primeiro turno com um único triunfo e três empates.

O primeiro turno fora de casa do Ceará tem sido ruim em todos os anos da equipe na Série A. Tanto em campanhas que pontuou bem como visitante (em 2018 e 2020) quanto nas que foi mal (em 2010, 2011 e 2019), o Alvinegro terminou a primeira metade do campeonato com apenas um triunfo. Por sinal, com seis pontos conquistados no Brasileirão 2021, o clube está a um ponto de fazer sua melhor campanha longe do Castelão no primeiro turno do torneio.

O Ceará terá mais uma oportunidade, a última do primeiro turno, de vencer fora casa, daqui a duas rodadas, pela 18ª, contra o América-MG, no Independência. Antes disto, na 17ª, o Alvinegro tem difícil duelo na Arena Castelão contra o Flamengo, neste domingo, 22, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro.

