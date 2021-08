De volta após suspensão, Vina reforça Ceará contra Flamengo; veja desfalques

Ausente diante do Corinthians-SP, meia volta a estar à disposição e pode encarar o Rubro-Negro no próximo domingo, 22, no Castelão

De folga nesta segunda-feira, 16, o Ceará retomará os trabalhos na tarde da próxima terça-feira, 17, no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, visando o compromisso diante do Flamengo-RJ, pela Série A. O técnico Guto Ferreira poderá voltar a contar com o meia Vina, que cumpriu suspensão automática, e segue com baixas por lesão.

Com mais uma semana livre para treinos, o elenco foi liberado no dia seguinte à derrota por 3 a 1 para o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, em São Paulo, para repouso. A preparação para o duelo contra o Rubro-Negro terá início às 15h30min de terça.

A novidade fica por conta do retorno de Vina, suspenso no revés para o Timão, no último domingo, 15, e novamente à disposição para atuar. Titular nos dois jogos anteriores - a vitória por 3 a 1 no Clássico-Rei contra o Fortaleza e o empate sem gols com o Atlético-GO -, o camisa 29 foi substituído por Jorginho no confronto em solo paulista.

Sem novos desfalques por questão disciplinar, o Alvinegro terá ausências somente por questões médicas: o goleiro João Ricardo e o zagueiro Klaus estão em período de recuperação após cirurgias, enquanto o volante Oliveira iniciou período de transição depois de sofrer dores no púbis.

Na oitava posição do Brasileirão, com 23 pontos, o Vovô recebe o Flamengo-RJ no próximo domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada.

