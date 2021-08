Sexta defesa menos vazada, Ceará enfrenta o Flamengo, melhor ataque da Série A

Ceará e Flamengo se enfrentarão no Castelão, no domingo, 22, em partida válida pela 17ª rodada da Série A. Sendo a sexta defesa menos vazada (16) e quinto melhor mandante, o Alvinegro utilizará a consistência defensiva e a força na Arena como principal arma. Enquanto o Rubro-Negro, ataque mais efetivo do Brasileirão (27) e entre os melhores visitantes (8º), investirá no poderio ofensivo e no bom desempenho longe de casa para derrotar os cearenses.



Apesar dos três gols sofridos no revés contra o Corinthians, por 3 a 1, a defesa de Porangabuçu se mostrou competente em todo o torneio. Um dos indícios é que o Alvinegro levou mais tentos na partida contra o Timão do que nas últimas quatro rodadas. A derrota, inclusive, inflacionou negativamente os números defensivos, tirando o time do top 3 no quesito. O goleiro Richard ainda ostenta a marca de ser o segundo na posição com mais jogos sem ser vazado (7) – atrás do Everson (8), Atlético-MG, e empatado com Fernando Miguel, Atlético-GO, e Mailson, Sport.

Oposto aos cearenses, no lado carioca, o ataque cresceu de produção após a chegada de Renato Gaúcho. Com 27 gols marcado no Campeonato Brasileiro, dividindo a artilharia dos times com o Palmeiras, 55,5% dos tentos rubros-negro na primeira divisão foram nas cinco partidas comandadas por Portaluppi. O único embate em que o clube da Gávea não marcou foi diante do Internacional, há duas rodadas, 15ª, na goleada por 4 a 0.

Outro ponto que chama atenção no embate são as campanhas dos times como mandante e visitante. O Ceará é quinto melhor jogando em casa, com cinco vitórias, dois empates e uma derrotas, obtendo um desempenho positivo de 70,83%. Já o Flamengo é o oitavo melhor atuando fora, com três triunfos e dois reveses. Entretanto, os cariocas têm três partidas a menos jogando longe dos domínios. Caso o comparativo fosse em aproveitamento, o Clube de Regatas pularia para a terceira posição, com 60%.

Apesar do bom desempenho como mandante nesta edição, o Ceará não tem um histórico positivo recebendo os cariocas em casa no Brasileirão. Nos últimos encontros na capital cearense, pela primeira divisão, o Rubro-Negro perdeu apenas uma. Foram um revés, um empate e três triunfos.

O bom retrospecto atuando em Fortaleza e a campanha do título no Campeonato Brasileiro do Flamengo não foram suficientes para derrotar o Ceará na temporada 2020. O Vovô venceu no Castelão e no Maracanã pelo placar de 2 a 0, desbancando o favoritismo do gigante carioca.

Buscando repetir os resultados na temporada passada, o Ceará realiza os últimos preparativos para receber o Flamengo na Arena Castelão, às 16 horas, deste domingo, 22, na 17ª rodada do Brasileirão. A proximidade na tabela entre as equipes torna a vitória ainda mais importante. O Vovô tem 23 pontos e está na oitava colocação, um triunfo o deixaria a um ponto do Rubro-Negro, que tem 27 e ocupa a quinta posição.

