Após derrota para o Corinthians, Ceará folga e se reapresenta nesta terça-feira

Com folga no restante do dia, a reapresentação do elenco para iniciar os trabalhos com foco na partida diante do Flamengo está marcada para esta terça-feira, 17

Após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, em São Paulo, a delegação do Ceará desembarcou na madrugada desta segunda-feira, 16, em Fortaleza. Com folga no restante do dia, a reapresentação do elenco para iniciar os trabalhos com foco na partida diante do Flamengo está marcada para esta terça-feira, 17.

Para o duelo contra o Rubro-Negro no domingo, 22, no Castelão, o técnico Guto Ferreira ganhará o retorno de Vina, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Sem jogos no meio de semana, o elenco alvinegro terá a semana livre para atividades.

Sobre o assunto Guto lamenta revés do Ceará diante do Corinthians: "estivemos muito aquém do nosso jogo normal"

Ceará e Chapecoense são os únicos que não venceram fora de casa na Série A

Em alta, atacante Rick se isola na artilharia do Ceará na Série A

O Vovô terá ausências somente por questões médicas: o goleiro João Ricardo e o zagueiro Klaus estão em período de recuperação após cirurgias, enquanto o volante Oliveira iniciou período de transição depois de sofrer dores no púbis.

O Ceará é o sétimo colocado na Série A com 23 pontos. Já o Flamengo ocupa a quinta posição com 27 pontos e venceu o Sport na última rodada.

Tags