Diante do Flamengo, Ceará busca manter invencibilidade contra G-6 da Série A

Invicto contra equipes do G-6, o Ceará terá o seu quinto desafio contra o grupo dos clubes da parte de cima da tabela, desta vez diante do forte Flamengo, quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Enfrentando os seis primeiros da Série A, o Vovô conseguiu três vitórias - Atlético-MG (1º), Fortaleza (3º) e Athletico-PR (6º) - e um empate - RB Bragantino (4º) -, obtendo um aproveitamento de 83,3%.



Nestes confrontos do Ceará contra o G-6, apenas em um embate não houve gols, no empate em 0 a 0 contra o Massa Bruta. Nos outros, contra Galo, Furacão e no Clássico-Rei, a equipe de Porangabuçu marcou seis tentos e sofreu apenas dois. Nas duas vezes em que o goleiro Richard foi batido – contra os mineiros e o Leão –, o time de Guto Ferreira acabou saindo atrás do placar, mas conseguiu a virada (2 a 1 e 3 a 1, respectivamente).

Com 10 pontos conquistados em cima de quatro clubes do G-6, cerca de 43% do que conseguiu na Série A, o Vovô enfrentará o Flamengo, time ao qual o Alvinegro tem um histórico favorável. Na edição passada, os cearenses venceram os dois embates do contra a equipe campeã do torneio, aplicando 2 a 0 nas duas partidas.

Após a partida contra a equipe da Gávea, só restará o Palmeiras dentre os seis melhores em pontos do Brasileirão que não enfrentou o Ceará. O embate acontecerá na última partida do primeiro turno, na 19ª rodada, no Castelão. Apesar da eliminação do Vovô para o Verdão na Copa do Brasil, atuando no capital cearense, o Palestra não conseguiu vencer o Alvinegro. Foram uma vitória para o clube de Porangabuçu e um empate.

Antes da partida contra o Palmeira, procurando manter a invencibilidade contra os seis primeiros colocados, em especial contra o Flamengo, o Vovô se prepara para o duelo de domingo, 22, contra o Rubro-negro, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 17ª rodada do Brasileirão.

