Ceará venceu Flamengo nos dois jogos da Série A de 2020; relembre

Vovô bateu o Rubro-Negro por 2 a 0 no Castelão e no Maracanã na temporada passada. Equipes se reencontram no próximo domingo, 22

Algoz na temporada 2020, o Ceará reencontra o Flamengo-RJ no próximo domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, a equipe de Porangabuçu levou a melhor e venceu os dois confrontos na elite nacional pelo mesmo placar.

No duelo do primeiro turno do ano passado, disputado em 13 de setembro, no próprio Castelão, o Vovô fez 2 a 0 no Rubro-Negro, com gols de Luiz Otávio e Charles - ambos no segundo tempo. O time carioca era comandado pelo catalão Domènec Torrent à época.

No segundo confronto pelo Brasileirão, já em 10 de janeiro deste ano, o Alvinegro surpreendeu os comandados de Rogério Ceni em pleno Maracanã e voltou a ganhar por 2 a 0, com tentos de Vina e Kelvyn - um em cada tempo.

"A gente sabe que é uma grande equipe, com grandes jogadores. No ano passado, vencemos as duas partidas em dois grandes jogos. A gente sabe que eles estão em um bom momento, a gente vem de uma derrota, mas nada está perdido. Vamos com tudo para buscar os três pontos. Tem grandes jogadores lá, aqui também tem. Então vamos com tudo, como a gente foi no ano passado e conseguiu as duas vitórias", ponderou o meia Lima, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 17.

Autor de um dos gols no último confronto e destaque cearense na temporada passada, Vina volta a ser opção para o técnico Guto Ferreira após cumprir suspensão automática na derrota para o Corinthians-SP e pode retornar à formação titular contra o Flamengo-RJ.

Com 23 pontos, o Ceará ocupa a oitava posição da Série A. O Rubro-Negro, por sua vez, está na quinta colocação, com 27 pontos.

