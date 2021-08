"Foco é ser melhor que o ano passado", diz Naressi sobre campanha do Ceará na Série A

Após ter a sequência invicta interrompida pelo Corinthians-SP, o Ceará concentra as atenções para enfrentar outro gigante do futebol brasileiro: o Flamengo-RJ. Apesar da qualidade do adversário, que tem no elenco Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro, o Vovô tem retrospecto recente positivo contra os cariocas no Campeonato Brasileiro.

Os cearenses bateram o Rubro-Negro nos dois embates da Série A 2020, com vitórias por 2 a 0 no Castelão e no Maracanã.

O primeiro embate entre as equipes na atual edição do Brasileirão é fundamental para as pretensões alvinegras na parte de cima da tabela. Os dois clubes se encontram em cenário de rivais diretos. Em que pese as duas partidas a menos, o Flamengo é quinto colocado, com 27 pontos, apenas quatro à frente do Alvinegro, que aparece em oitavo.

No duelo do primeiro turno do ano passado, disputado em 13 de setembro, no próprio Castelão, o Vovô fez 2 a 0 no Rubro-Negro, com gols de Luiz Otávio e Charles. O time carioca era comandado pelo catalão Domènec Torrent à época.

No segundo confronto pelo Brasileirão, já em 10 de janeiro deste ano, o Alvinegro surpreendeu os comandados de Rogério Ceni em pleno Maracanã e voltou a ganhar por 2 a 0, com tentos de Vina e Kelvyn. Apesar dos revezes, o Fla acabou a temporada com o bicampeonato nacional.

O foco do time do Porangabuçu é a vitória. Guto Ferreira conhece o caminho para bater o "todo poderoso" rival. Um triunfo com atuação consistente do setor ofensivo servirá como combustível para a equipe alvinegra deslanchar.

"A gente sabe que é uma grande equipe. Vencemos duas partidas (na temporada passada). Vamos com tudo para buscar os três pontos. Tem grandes jogadores lá, aqui também tem. Vamos com tudo igual como fomos no ano passado e conseguimos duas vitórias", comentou Lima sobre o confronto.

O jogador espera aproveitar a semana cheia de preparação para o confronto contra os cariocas. Entre os pontos de ajustes necessários, segundo Lima, está a marcação, que o time deixou a desejar contra o Corinthians.

"Jogadores da qualidade do Flamengo, não podemos dar muito espaço. Creio que temos que fazer uma marcação forte. Não podemos deixar pensar muito para a gente aproveitar, ter vantagens dentro do campo e conquistar os três pontos."

O Ceará enfrenta o Flamengo neste domingo, 22, às 16 horas, no Castelão.

