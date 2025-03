Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza estão empatados como melhores defesas do Cearense

As equipes foram vazadas apenas três vezes no ano / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense. A dupla tem, de forma conjunta, as melhores defesas do torneio, com três gols sofridos para cada, além de não terem sido vazados nas semifinais. A defesa Alvinegra só concedeu gols em três oportunidades: na estreia contra o Tirol e nos clássicos contra Ferroviário e Fortaleza. Na temporada, o time sofreu 7 gols em 13 partidas, onde em sete delas a equipe não foi vazada, se notabilizando pela consistência defensiva.

Léo Condé, treinador da equipe, trocou o goleiro titular da equipe no decorrer da temporada, saindo de Keiller para Bruno Ferreira. Com Keiller, que foi titular em quatro partidas, sofreu três gols nos três primeiros jogos da temporada e não foi vazado contra o Iguatu. Bruno Ferreira, alçado a meta alvinegra no confronto contra o Barbalha, atuou em nove ocasiões, não foi vazado em seis e sofreu quatro tentos no ano.