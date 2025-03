Primeiro Clássico-rei das finais do Cearense terá efetivo de 643 Policiais Militares

Serão 293 agentes na área interna e 350 na área externa para o duelo / Crédito: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste

Para o primeiro Clássico-Rei das finais do Campeonato Cearense, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) definiu o efetivo de agentes que estará em operação na partida deste sábado, 15. Ao todo, 643 membros da corporação participarão da ação na Arena Castelão e nos arredores, representando um aumento de quase 30% em relação ao jogo na fase de grupos, em fevereiro, o único até então em 2025. O número de PMs disponíveis para o confronto foi definido em reunião com a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Serão 293 agentes na área interna e 350 na área externa para o duelo entre Fortaleza e Ceará. A partida está prevista para começar às 16h30min. Os portões para a entrada dos torcedores serão abertos a partir das 13h30min.

Segundo a SSPDS, serão 842 agentes de Segurança Pública trabalhando no clássico. Além da Polícia Militar, outros órgãos de segurança divulgaram seu contingente: a Polícia Civil terá sete investigadores; a Guarda Municipal terá 47 agentes; e os bombeiros militares terão um contingente de 25 pessoas. O plano de ação divulgado prevê no mínimo 570 agentes de segurança privada e 52 coordenadores para a equipe. Esse confronto terá um efetivo maior na segurança privada, que teve um contingente de 500 agentes no primeiro Clássico-Rei do ano. O coordenador da Copol/SSPDS, Harley Filho, garante que os membros da segurança estão apostos para promover o bem-estar do torcedor e identificar aqueles que descumprirem a lei nos arredores do estádio.

"Estamos de olhos abertos, atentos, para combater e capturar os criminosos disfarçados de torcedores e conduzi-los a delegacia para serem realizado os procedimentos cabíveis", pontua. "Para as finais do Cearense nós ampliamos a quantidade de agentes envolvidos na operação. No primeiro confronto foram 613 profissionais; para o jogo do dia 15 de março, 978, um aumento de quase 60% de profissionais envolvidos", conclui. 28 mil confirmados para o primeiro jogo das finais: Em parcial divulgada pelo Fortaleza na noite dessa quinta-feira, 13, 28.523 torcedores estão confirmados para o jogo, sendo 24.326 tricolores e 4.197 alvinegros. Ao todo, foram disponibilizados 57.386 ingressos para o confronto.