Fã de Ceni, Brenno projeta disputa por posição com João Ricardo no Fortaleza

Revelado pelo Grêmio, o novo camisa 12 do Leão também defendeu o Bari, da Itália, e foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021. Alvo antigo do Tricolor, como relatou o diretor de futebol da SAF, Alex Santiago, o arqueiro de 25 anos celebrou a oportunidade no Fortaleza, com o qual assinou contrato até o fim de 2027 .

Primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza para 2025, o goleiro Brenno foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 22, no Pici, e falou sobre a oportunidade de defender o clube, projetou a disputa por posição com João Ricardo e revelou ter Rogério Ceni como ídolo na posição.

"Vejo como uma oportunidade gigantesca para mim, para minha carreira, para minha vida. Chegando aqui, pouco tempo de clube que eu tenho, já dá para ver o porquê o clube cresce tanto, por que o clube tem alcançado tantos resultados relevantes nos últimos anos. Tudo isso me trouxe para cá, essa ambição do clube em conquistar, em crescer, cada vez conquistar resultados mais importantes e relevantes. Tudo isso me trouxe para cá e eu estou muito feliz de estar aqui", afirmou Brenno, em entrevista coletiva.

No Pici, Brenno terá o desafio de disputar vaga na meta tricolor com João Ricardo, titular absoluto da equipe de Juan Pablo Vojvoda e um dos melhores goleiros da Série A de 2024. O arqueiro paulista vê a concorrência com naturalidade e faz elogios ao camisa 1.

"Vejo essa disputa com muito bons olhos. Conheci o João (Ricardo) agora, não conhecia pessoalmente, mas é um baita cara, um baita profissional. Um cara que me ajuda bastante nos treinamentos e todos os outros goleiros também. Venho aqui com muito respeito, por ele e por todos os outros goleiros, buscar o meu espaço. Sendo assim, só o clube tem a ganhar. Cada um buscando o seu espaço, com muito respeito, muita seriedade no trabalho, quem tem a ganhar com isso é o Fortaleza", avaliou.

Questionado sobre o ídolo na posição, Brenno diz ser fã "desde pequeno" de Rogério Ceni, que marcou história no São Paulo como goleiro e foi treinador do Fortaleza entre 2018 e 2020, em duas passagens. O novo reforço do Leão se diz apto a participar do jogo com a bola nos pés, mas aguarda as orientações de Vojvoda.

"Me vejo como um goleiro que gosta de trabalhar com os pés, mas o goleiro, assim como todos os jogadores, precisa se adaptar ao estilo de jogo da equipe, ao estilo que o treinador quer. Não adianta ser um goleiro fenomenal com os pés, se o treinador não quiser que jogue curto, não tem que jogar. A gente tem que ser muito adaptável às orientações e às vontades do treinador", ponderou o camisa 12.