Clássico-Rei: saiba como será a operação de trânsito da AMC na final do Cearense

Vista aérea do Castelão, durante uso de iluminação artificial para tratar o gramado / Crédito: FCO FONTENELE

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) divulgou nesta sexta-feira, 14, o plano operacional de tráfego para o primeiro confronto da final do Campeonato Cearense. O duelo será o segundo Clássico-Rei da temporada e ocorrerá neste sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão. O órgão vai disponibilizar um efetivo de 45 agentes para organizar e assegurar o deslocamento dos torcedores que irão acompanhar o clássico no estádio. A operação terá início a partir de 13 horas, com os agentes conduzindo o tráfego entre as seguintes avenidas: Contorno, Alberto Craveiro e Paulino Rocha, além de monitorar o entorno da rotatória da arena para reforçar a segurança na travessia dos pedestres.