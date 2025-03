Fortaleza e Ceará investem cerca de 120 mil em arbitragem da final do Cearense

Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima no jogo Atlético-MG x Palmeiras, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No final de campeonato, cada detalhe pode fazer a diferença. A arbitragem, inclusive, não está isenta disso. Pensando nisso, Fortaleza e Ceará investiram R$ 120 mil, conforme apuração do Esportes O POVO, para contratar árbitros de fora na decisão do estadual. Desse montante, os clubes pagarão R$ 55 mil à Federação Cearense de Futebol (FCF), valor que cobre taxas para trazer profissionais de fora do estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O comando do jogo ficará a cargo de Rodrigo Pereira, pernambucano e membro da FIFA. Seus assistentes serão Victor Hugo Imazu, do Paraná, e Luanderson Lima, da Bahia, também vinculados à principal entidade do futebol mundial.

Naquele ano, no confronto entre Fortaleza e Cruzeiro, válido pela Série A, na Arena Castelão, a diretoria do Leão ficou insatisfeita com o gol da equipe mineira, marcado por Bruno Rodrigues. A reclamação foi sobre um possível toque de mão do atacante cruzeirense no momento da finalização. Reway era o árbitro de vídeo, enquanto Sávio Pereira Sampaio atuava no campo. Ambos validaram o gol, e o Leão saiu derrotado.