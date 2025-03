Fortaleza x Ceará: como chegam os ataques para o Clássico-Rei

Lucero e Pedro Raul são os principais destaques ofensivos de seus clubes para o clássico-rei / Crédito: Foto:Mateus Lotif/Fortaleza EC e Samuel Setubal

Disputas acirradas, discussões, provocações, todos esses elementos compõem um clássico esportivo. Porém, além disso, existe algo que tem se destacado no Clássico-Rei: o número de gols. Nos últimos 20 jogos entre Fortaleza e Ceará, apenas em duas ocasiões ambas as equipes não marcaram gols — no segundo jogo da final do Cearense de 2021 e no primeiro jogo da decisão do Estadual de 2024.

No caso do Ceará, foi na única derrota no ano para o Náutico, por 1 a 0, na estreia do Alvinegro na Copa do Nordeste. Já o Fortaleza empatou sem gols com o Ferroviário pelo primeiro duelo da semifinal do Cearense. Times goleadores de maneiras diferentes Apesar da veia goleadora, os ataques das equipes chegam para a final em espectros distintos da temporada. O time de Vojvoda iniciou o ano marcando nos nove primeiros jogos. Já a equipe de Léo Condé passou em branco na segunda partida do ano, mas, desde então, transpassou a baliza adversária nos últimos 11 confrontos em sequência.

Outro ponto que diferencia as ações no último terço dos rivais é a quantidade de atletas diferentes que marcou um gol nesta temporada. Do lado Alvinegro, 11 jogadores distintos superaram o goleiro adversário neste Estadual — vale ressaltar que, dentre estes 11, cinco são atacantes. Já pelo lado Tricolor, oito jogadores balançaram as redes adversárias, porém, somente dois deles não jogam no setor mais avançado do gramado — eles são o zagueiro Brítez e o meio-campista Pochettino. Além da distribuição entre os marcadores, a filosofia dos técnicos — com relação à rotatividade nos onze iniciais — e a maneira na qual as equipes estão distribuídas no gramado se diferenciam.

O treinador do Vovô possui, em seu padrão tático, um esquema com três atacantes bem definidos, com dois pontas abertos, variando, algumas vezes, para um clássico 4-4-2 durante as partidas. Já o comandante do Leão é o oposto. Durante toda sua passagem pela equipe cearense, Vojvoda alterou a distribuição tática de sua equipe em diversas oportunidades — variando desde o 4-4-2, passando por um esquema com três zagueiros, até um 4-3-3. Centroavantes em destaque No cenário do clássico cearense, os dois “camisas 9” estão correspondendo em gols dentro de campo.