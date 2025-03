Condé cita emocional fortalecido e diz que Ceará chega confiante para Clássico-Rei

Léo Condé é técnico do Ceará há sete meses / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após o Ceará conquistar a classificação na Copa do Brasil, em jogo repleto de tensão e decidido nos pênaltis, o técnico Léo Condé, em entrevista coletiva, afirmou que o elenco alvinegro chega com o emocional fortalecido e bastante confiança para a decisão contra o Fortaleza, no próximo sábado, 15, pelo duelo de ida da final do Estadual. “É claro que também o aspecto emocional da forma que foi o jogo hoje, chegamos ainda mais confiantes por tudo aquilo que estamos fazendo ao longo da temporada. Até pelo grau de dificuldade que é o jogo, o que representa. É importante estarmos emocionalmente com bastante confiança”, disse o comandante alvinegro.

Léo Condé não descarta possibilidade de mudar time titular contra o Fortaleza Sobre a condição física dos jogadores, tendo em vista o alto desgaste na partida diante do Confiança, na quarta-feira passada, Léo Condé ressaltou que o plantel será avaliado na reapresentação em Porangabuçu. O treinador não descartou a possibilidade de ter que mexer em algumas posições para o duelo contra o Fortaleza. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club “Para o clássico, nós vamos ter que avaliar primeiro como os jogadores vão se apresentar. O aspecto emocional de ter conseguido uma classificação muito importante na Copa do Brasil eleva a moral dos atletas, principalmente pela maneira que foi de buscar, de acreditar, ser resiliente até o final do jogo. Temos que ir passo a passo. Temos no elenco jogadores que já mostraram, nos momentos que rodamos, ter boa capacidade. Agora o foco total nas finais”, comentou.