Bruno Ferreira relembra vitória no último Clássico-Rei e projeta final

Goleiro alvinegro concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 14, em Porangabuçu. Vovô encara o rival Fortaleza no jogo de ida da decisão estadual no sábado, 15

Titular da meta do Ceará, o goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 14, em Porangabuçu, e projetou o jogo de ida da final do Campeonato Cearense diante do rival Fortaleza. Na ocasião, o camisa 94 relembrou a vitória alvinegra no primeiro Clássico-Rei de 2025, disputado em fevereiro.



"No primeiro clássico a equipe se portou muito bem. Não tive muitas ações no jogo, a defesa estava bem sólida. Espero que tenhamos o mesmo resultado para conseguir esse título. É outro jogo. A gente sabe como clássico é, não pode errar. Todos nós sabemos que temos que dar algo a mais, só 100% não dá. Clássico é uma surpresa, e espero não ser surpreendido [...] Não vai ser fácil. A cidade toda vai estar mobilizada", disse o atleta.