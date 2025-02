Quem chega em alta para o primeiro Clássico-Rei da temporada 2025

Moisés e Dieguinho despontam como protagonistas na temporada / Crédito: Montagem sobre fotos de Aurélio Alves e Rafael Vieira / Agif / Estadão Conteúdo

O primeiro Clássico-Rei do ano, realizado neste sábado, 8, na Arena Castelão e válido pelo Campeonato Cearense, é marcado pelo momento de crescimento dos times na temporada. Ambas as equipes estão com 100% de aproveitamento no estadual e vem de vitória na Copa do Nordeste. O Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, enquanto o Ceará bateu o CSA por 1 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na equipe tricolor, o atleta que chega em melhor fase é o atacante Moisés. Com dois gols e uma assistência nas suas cinco primeiras partidas na temporada, o ponta-esquerda é a grande referência técnica da equipe e acumula boas exibições em clássicos. Com velocidade e bom drible, o camisa 21 deve ser bastante acionado durante a partida.

A defesa do Fortaleza é um setor que anima a torcida. Além de João Ricardo, melhor jogador da equipe na temporada passada, a equipe conta com os experientes Brítez e Titi, a aquisição em definitivo de Kuscevic e as contratações David Luiz e Gastón Ávila, que ainda não estrearam. Em números, a parte defensiva do Tricolor corresponde a confiança. Apenas um gol sofrido durante a temporada e uma partida bastante sólida contra a equipe do Sport. Pelo lado do Ceará, o lateral Dieguinho aparece como um dos principais jogadores do time. Um dos jogadores mais regulares do Alvinegro na temporada, sua versatilidade chama atenção.

Além de ser consistente na defesa e no ataque, o lateral pode atuar nos dois lados do campo, como visto contra o CSA, e também exerce a função de volante.

No ataque, o nome que mais chama atenção é o ponta-esquerda Fernandinho. Apontado como substituto de Erick Pulga, o atacante foi destaque no Mirassol antes de desembarcar em Porangabuçu. Em seu drible e em sua capacidade de finalização, o Ceará pode encontrar uma válvula de escape contra o forte sistema defensivo do Tricolor.