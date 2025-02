Gastón Ávila elogia "família" do Fortaleza e revela outras propostas antes de acerto

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, o zagueiro Gastón Ávila concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 3, no Pici. Em suas primeiras palavras, o jogador justificou sua escolha pelo Leão e revelou que recebeu outras ofertas antes da assinatura de contrato com o clube tricolor.

"Eu queria o desafio de jogar no Brasil. Eu me proponho a jogar nas melhores ligas e não poderia me perdoar se não viesse ao Fortaleza. É mais que um clube, creio que é uma família. Me abraçaram desde o primeiro momento. Já me sinto parte da equipe. Tive muitas propostas, mas essa era a terceira vez que o Fortaleza conversou comigo e vi como a melhor oportunidade", comentou.