Moisés volta a marcar contra o Sport e chega a 40 gols pelo Fortaleza

Em 2024, o camisa 21 já havia assinalado três tentos na goleada por 4 a 1 do Leão do Pici ante o Rubro-Negro

Um dos destaques do elenco do Fortaleza, o atacante Moisés marcou o primeiro gol da vitória tricolor diante do Sport na noite desta terça-feira, 4. O camisa 21, inclusive, vem registrando bom retrospecto contra o time pernambucano nos últimos duelos.

Em 2024, o jogador assinalou três tentos na goleada por 4 a 1 do Leão do Pici ante o Rubro-Negro. Agora, ele volta a balançar as redes contra o mesmo adversário e ainda alcançou a marca de 40 gols pelo Tricolor de Aço.