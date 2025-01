Autor do gol da vitória do Ceará, Fernandinho celebra boa fase: "Momento feliz"

O atacante Fernandinho, do Ceará, comemorando o gol que marcou contra o Iguatu / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Decisivo na vitória do Ceará sobre o Iguatu, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o atacante Fernandinho celebrou a boa fase com a camisa alvinegra. Na saída do campo, o jogador ressaltou a alegria de ter marcado o gol do triunfo do Vovô no jogo. “Um momento muito feliz de poder marcar mais um gol pelo Vozão, diante dessa torcida maravilhosa que veio nos prestigiar. É agradecer a Deus, isso é tudo ele. E também agradecer ao grupo, se não fosse eles isso (o gol) não teria acontecido”, disse.