Condé avalia vitória do Ceará contra o CSA e projeta Clássico-Rei

O Ceará garantiu os primeiros três pontos na Copa do Nordeste ao superar o CSA por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira, 5, no Estádio Presidente Vargas. Em entrevista coletiva após o triunfo, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho da equipe alvinegra e se mostrou focado no duelo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, 8, pela última rodada do Campeonato Cearense.

“No início do jogo foi natural nós sofrermos um pouco por falta de entrosamento, mas, no decorrer da partida, equilibramos força e terminamos melhor o primeiro tempo. Fizemos ajuste no intervalo e voltamos muito fortes no segundo tempo”, observou Condé sobre o duelo contra o CSA.