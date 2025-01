Pol Fernández explica por que trocou o Boca pelo Fortaleza: "Clube que cresce todos os dias"

Pol Fernández foi apresentado como novo jogador do Fortaleza no Castelão. Jogador ficou entre o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e o diretor de futebol, Alex Santiago / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Depois de 203 jogos, quatro passagens e seis títulos conquistados, o experiente meio-campista Pol Fernández, de 33 anos, resolveu trocar o Boca Juniors, da Argentina, para se tornar jogador do Fortaleza a partir desta temporada. O volante, que vestirá a camisa de número 5 no Leão do Pici, foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira, 8, e detalhou a escolha pelo clube cearense em sua primeira experiência no futebol brasileiro. No fim da temporada passada, Pol tinha a proposta de renovação do Boca, mas optou por viver um novo ciclo na carreira no Fortaleza, com contrato até o fim de 2026.

Boca para mim é minha casa, foi onde cresci, onde vivi momentos muito bonitos e também momentos difíceis, mas sempre tentei superar e dar o meu melhor. Sou eternamente grato e sentia que havia cumprido um ciclo, que uma etapa tinha se encerrado e eu queria fechá-la para começar outra. Sentia que tinha dado tudo por aquele clube e que não poderia ajudar mais, e foi por isso que tomei a decisão de sair", contou o argentino.

O Fortaleza, em ascensão no futebol brasileiro e sul-americano, apareceu como o clube ideal para o jogador buscar novos ares. Em 2025, o time do Pici tem calendário cheio, incluindo a Libertadores, torneio de maior prestígio no continente. Os primeiros contatos e o projeto apresentado foram cruciais para convencer o volante de trocar o Boca pelo Tricolor. "Em relação à minha chegada aqui, o projeto de crescimento contínuo me fez pensar muito bem que o clube estava no momento certo para a minha chegada, para o meu perfil. Adoro isso, é um clube que cresce todos os dias nos detalhes, não apenas quando o time joga, mas no dia a dia. Tive a oportunidade de conhecer o CT e está muito bonito, realmente era algo que eu imaginava, e vou aproveitar ao máximo. Assim como nos exigem, vou tentar aproveitar e também exigir pelos resultados", disse ele, que esteve acompanhado de familiares, entre eles os filhos e a esposa.

Viagem de Alex Santiago a Argentina foi importante para convencer Pol Fernández Em setembro, como explicou Pol durante a coletiva, Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Fortaleza, esteve pessoalmente na Argentina para uma reunião com o meia argentino. O encontro foi crucial para um acerto posteriormente. "O recebemos em casa. A verdade é que, naquela conversa, senti uma conexão muito bonita com o clube. Mantivemos contato por muitos meses, e, a partir dessa conversa, a opção do Fortaleza foi colocada na mesa como uma das primeiras opções. Sou muito grato aos clubes que me procuraram, graças a Deus recebi contatos, mas o projeto do Fortaleza me convenceu desde o primeiro momento", revelou o jogador. Alex também explicou o que apresentou para Pol no processo de negociação com o atleta. "Mostramos a ele como ele poderia encaixar muito bem nesse jogo. Em segundo lugar, nós mostramos qual é a ideia clara do clube, quais são os objetivos que esse clube tem e como ele se encaixa dentro desses objetivos, num contexto de um plantel, de um elenco já muito vencedor. Então, mostrar para ele qual é a importância do Pol. Não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C, tem um plano P, é o plano Pol. E depois disso, mostramos como esse clube que tem uma essência familiar privilegia também a presença dos familiares aqui, como a gente abraça todos eles", contou.